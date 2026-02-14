先月の大相撲初場所で勝ち越した富山市出身の朝乃山がきょう、激励会で来場所への意気込みを語りました。富山市で開かれた激励会には、およそ200人の後援会会員らが訪れ、朝乃山を大きな拍手で迎えました。おととしの場所中に、左ひざに大けがを負った朝乃山。およそ1年半ぶりに再入幕した先月の初場所は、9勝6敗で勝ち越しました。朝乃山「目標にしていた２桁勝利には届きませんでした。この悔しい思いを3月場所にぶつけて、これ