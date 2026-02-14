警察官の仕事を子どもたちにもっと身近に感じてもらおうと岡山駅前の大型商業施設で、警察のおしごと体験イベントが開かれました。 【写真を見る】「警察はかたい仕事じゃない」子どもたちに身近に感じてもらう警察のお仕事体験【岡山】 警察の仕事について子どもたちにもっと関心を持ってもらおうと開かれた、様々な警察業務を体験できる「オープンポリス」です。 会場には警察官の制服を着て記念撮影が出来るブー