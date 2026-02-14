【J1百年構想リーグ EAST第2節】(味スタ)FC東京 1-1(PK5-3)浦和<得点者>[F]山田楓喜(90分+3)[浦]渡邊凌磨(78分)<警告>[F]常盤亨太(49分)、佐藤恵允(77分)、マルセロ・ヒアン(82分)、アレクサンダー・ショルツ(90分)主審:上村篤史├FC東京がPK戦2連勝チーム第1号に!! 新加入MF山田楓喜が後半AT同点ボレー、浦和を破って再び“勝ち点2”獲得└FC東京vs浦和で今年も“異例8分超”VARチェック…最終判定はオフサイドでMF柴