[2.14 J1百年構想リーグEAST第2節 FC東京 1-1(PK5-3) 浦和 味スタ]J1百年構想リーグEASTは14日、各地で第2節を開催した。FC東京は浦和レッズと対戦して後半アディショナルタイムに追いつき1-1のドロー。大会規定で行われたPK戦は5-3で制して勝ち点2を獲得した。FC東京は開幕節に続いて全5人が成功し、百年構想リーグ全カテゴリーでPK戦2連勝を飾る最初のチームになった。FC東京は前半8分、ペナルティエリア右を縦に突破したMF