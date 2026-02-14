FC町田ゼルビアが14日にクラブ公式X(@FcMachidaZelvia)を更新し、ホーム開催となった同日のJ1百年構想リーグEAST第2節・水戸ホーリーホック戦に、タレントの佐々木久美さんが来場したことを報告した。佐々木さんは日向坂46の初代キャプテンを務め、昨年春に卒業。グループ在籍中からテレビ東京のスポーツニュース番組『スポーツ リアライブ〜SPORTS Real&Live〜』のMCを担当するなど、現在もテレビ番組を中心に活躍してい