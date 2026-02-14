【J1百年構想リーグ WEST第2節】(Eピース)広島 1-1(PK5-4)岡山<得点者>[広]ジャーメイン良(45分+3)[岡]江坂任(10分)<退場>[岡]小倉幸成(71分)<警告>[岡]大森博(42分)、小倉幸成2(46分、71分)観衆:27,179人主審:中村太├GK大迫敬介がPKストップ!! 広島が中国ダービーで「勝ち点2」岡山はPK戦連敗├ロス世代期待の法政大MF小倉幸成、岡山でJ1連続先発もイエロー2枚で退場├Jデビュー2戦目で退場…法政大MF小倉幸成