【J1百年構想リーグ WEST第2節】(アイスタ)清水 1-1(PK1-3)京都<得点者>[清]オウンゴール(46分)[京]ラファエル・エリアス(90分+12)<警告>[清]小塚和季(50分)[京]福田心之助(63分)主審:須谷雄三└清水追加点は約10分のVARチェックで取り消しに…京都が相手ルーキーのミス見逃さず90+12分同点、PK戦を制す