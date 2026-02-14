【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第2節】(藤枝サ)藤枝 2-0(前半0-0)松本<得点者>[藤]菊井悠介2(60分、76分)<警告>[松]佐相壱明(59分)観衆:5,330人主審:中井敏博└藤枝・槙野新監督が初勝利!磨きかける攻撃サッカー「もっと良くなる」10番MF菊井が古巣松本相手に“恩返し”2発