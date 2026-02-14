[2.14 J2・J3百年構想リーグEAST-B第2節 藤枝2-0松本 藤枝]藤枝MYFCがホームで松本山雅FCを2-0で下した。開幕戦を落としたチーム同士の対戦を制して、就任後初勝利を挙げた槙野智章監督は「ホッとしています。選手たちには感謝したい。この一勝に対して裏方も含めてたくさん準備してきたので、みんなの勝利だと思います」と興奮気味に振り返った。昨季まで緑の背番号10を背負っていた男が、“恩返し”の2ゴールを決めた。藤枝