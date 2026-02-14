[2.14 J1百年構想WEST第2節 広島 1-1(PK5-4) 岡山 Eピース]J1百年構想リーグWESTは14日、第2節を各地で行い、サンフレッチェ広島とファジアーノ岡山が激突した。中国ダービーは前半に岡山が先制点を奪い、前半終了間際に広島が追いつくと、岡山が後半に退場者を出しながらも1-1で90分間が終了。PK戦の結果、GK大迫敬介が1本止めた広島が5-4で勝利し、勝ち点2を獲得した。広島はバルトシュ・ガウル新監督のもと開幕節・長崎戦(