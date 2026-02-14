[2.14 J1百年構想リーグWEST第2節 清水 1-1(PK1-3) 京都 アイスタ]J1百年構想リーグWEST第2節が14日に行われ、清水エスパルス対京都サンガF.C.は1-1の引き分けに終わった。大会規定により行われたPK戦は京都が3-1で制して京都が勝ち点2、清水が勝ち点1の獲得となった。京都はキックオフの流れからFWラファエル・エリアスが右からのクロスを落とし、FWマルコ・トゥーリオがミドルシュート。これが左ポストを叩いて開始10秒ほど