【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第2節】(ニッパツ)横浜FC 0-1(前半0-0)仙台<得点者>[仙]宮崎鴻(73分)<警告>[横]高江麗央(19分)、細井響(50分)、アダイウトン(86分)、新保海鈴(90分)[仙]五十嵐聖己(68分)主審:窪田陽輔└仙台が宮崎鴻のV弾で開幕2連勝! 横浜FCは完封負けで2連敗スタート