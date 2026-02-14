【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第2節】(NACK)大宮 3-2(前半1-1)札幌<得点者>[大]オリオラ・サンデー(28分)、山本桜大(83分)、カプリーニ(90分+5)[札]家泉怜依(3分)、スパチョーク(58分)<警告>[大]村上陽介(87分)主審:清水勇人└カプリーニが後半ATに劇的ゴール! 大宮が逆転で札幌を下して開幕2連勝