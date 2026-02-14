[2.14 J2・J3百年構想リーグEAST-B第2節 大宮 3-2 札幌 NACK]J2・J3百年構想リーグEAST-B第2節が14日に開催され、RB大宮アルディージャはホームで北海道コンサドーレ札幌を3-2で下した。先にスコアを動かしたのは札幌。前半3分、左CKからキッカーのMF福森晃斗が左足でクロスを入れ、DF家泉怜依がヘディングでゴール右に押し込んだ。対する大宮は前半28分に追い付く。ペナルティエリア左でこぼれ球を拾ったMF泉柊椰が中央へ送