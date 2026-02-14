[2.14 J1百年構想EAST第2節 町田 2-2(PK4-2) 水戸 Gスタ]J1百年構想リーグEASTは14日に第2節を行った。FC町田ゼルビアと水戸ホーリーホックの対戦は、2-2で引き分けた。特別大会の規定によりPK戦が行われ、町田が4-2で勝利して勝ち点2を獲得。水戸はJ1初の勝ち点1を得た。開幕節で勝利した町田は10日のACLE・上海申花戦でも勝利し、ベスト16進出も確定した。アウェー中国から帰国して中3日で迎えた今節だが、先発の変更は1人の