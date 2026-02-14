【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第2節】(正田スタ)群馬 0-1(前半0-0)八戸<得点者>[八]佐藤碧(79分)<警告>[八]高吉正真(56分)、中野誠也(63分)観衆:3,469人主審:宗像瞭