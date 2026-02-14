この記事をまとめると ■新東名の新御殿場JCT―新秦野JCT間はいまも未開通である ■河内川を跨ぐ山北天空大橋は2027年完成を目指して建設中だ ■独自工法の大橋完成で新東名の全線開通が大きく近づく 新東名が本来の力を発揮する日はすぐそこまで来ている 新東名高速道路の東側は現在、御殿場ICから新秦野ICの間が工事中で通れず、それによって御殿場JCTから伊勢原JCTの間は従来からの東名高速道路を利用することになる。 御殿