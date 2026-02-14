スピードスケートで日本が得意としてきた男子５００メートルが１４日に行われる。日本勢はエース格の森重航（オカモトグループ）と日本記録を持つ新濱立也（高崎健康福祉大職）、倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）の３人が出場予定。日本にとってこの種目２大会連続のメダルがかかる。男子５００メートルは海外勢のレベルが一気に上がり、混戦の様相だ。今大会の１０００メートルを制したジョーダン・ストルツ（米）を始め