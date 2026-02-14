脚本家でもある英国のエメラルド・フェネル監督の3作目の映画は、最初の予告編が公開されて以来、賛否を呼んでいる/Courtesy Warner Bros. Pictures（CNN）エメラルド・フェネル監督の映画「嵐が丘」を少しでも楽しもうと思うなら、映像に身を委ねるしかない。割れた卵の卵黄、カタツムリの粘液、スクリーンに光る雨滴――。どれを取っても表面を滑るように演出され、決して皮膚の奥深くまで届くことはない。英国の作家でもあるフ