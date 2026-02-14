パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が１４日からスタートした侍ジャパンの宮崎合宿にアドバイザーとして合流。自身の招聘に尽力した指揮官・井端弘和監督（５０）の人となりに敬意を表した。選手でもコーチでもなく、立場はあくまでもパートタイムのアドバイザー。それでもチームは「背番号１１」のトレーニングウェアとユニホームを用意してレジェンド右腕を迎え入れた。終始ブルーのトレーニングウェア姿で一日を過ごした