第５８回青梅マラソン（報知新聞社ほか主催）は１５日、東京・青梅市で３０キロの部に１万２５００人、１０キロの部に４０００人が参加して行われる。レース前日の１４日、住友金属鉱山アリーナ青梅（青梅市総合体育館）で開会式や「青梅信用金庫スペシャルトークショー」が開催された。スペシャルゲストの２００４年アテネ五輪女子マラソン金メダリスト・野口みずきさん（４７）、第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路