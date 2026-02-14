日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が１４日、沖縄・名護での紅白戦でドラ１・大川と対戦し、“超速クイック”に驚いた。３回２死二塁の第２打席に対戦し、左翼戦への適時二塁打を放ち、先輩の意地を見せたが、「クイックめっちゃ速かったです。真っすぐの軌道も独特だった。簡単に追い込まれちゃったので、もう必死に。（大川）じぇいに抑えられたら絶対に（記事に）使われるので必死に打ちました（笑）」と、最速１５０キロを