◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第２節ＦＣ東京１―（ＰＫ５―３）１浦和（１４日、味スタ）浦和はアウェーのＦＣ東京戦で後半アディショナルタイムに追いつかれ、今大会初のＰＫ戦に挑み、３―５で敗れた。浦和は２番手の元日本代表ＭＦ中島翔哉が失敗し、ＦＣ東京は５人全員が成功した。この試合では、千葉に２―０と勝利した開幕戦でゴールを決めたＦＷ肥田野がベンチ外。センターＦＷには松尾、トップ下には渡辺が入