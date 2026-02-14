１６年目を迎えた巨人那覇キャンプ初日はバレンタインデー。土曜日の球場には多くの女性ファンも詰めかけ、声援が送られた。ファンからチョコレートを受け取ったことを明かし、「もらったで〜」と笑顔を浮かべたのは開幕投手候補の山崎伊織投手。過去に受け取ったチョコレートは「覚えてないけど、３６０個くらいもらいました」とジョークまじりに笑った。この日は主力投手中心のシート打撃に登板し、介助犬ＰＲイベントにも