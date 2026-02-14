北京五輪スノーボード女子ハーフパイプ代表の今井胡桃が、ミラノ・コルティナ五輪スノーボード・男子ハーフパイプで金メダルと獲得した戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝を、現地での２ショットで祝福した。今井は１４日、自身のインスタグラムを更新。「Ｉ’ｍｓｏｐｒｏｕｄｏｆｙｏｕ！！！＠ｙｕｔｏ＿ｔｏｔｓｕｋａ一緒に泣いた４年前から沢山（たくさん）頑張って乗り越えた１位本当におめでとう」と記し、金