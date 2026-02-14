wyseが5月より＜wyse Live Tour 2026『Calm+』＞と題した全国ツアーを開催することが発表となった。ツアー＜wyse Live Tour 2026『Calm+』＞は、5月30日の熊本B.9 V2を皮切りに、名古屋、静岡、埼玉、東京、大阪、京都、神奈川といった8都市全9公演をまわるもの。熊本公演はアルバム『Calm』(2002年)リリース時のライブツアー＜wyse tour 2002『雷魚』＞以来、実に24年ぶりとなる。本ツアーはタイトルどおり、2002年リリースのアル