明治安田Ｊ１百年構想リーグの第２節が１４日、各地で行われた５試合中４試合がＰＫ戦決着となる“珍事”が起きた。＊＊＊シーズン移行により行われている特別大会「百年構想リーグ」は、９０分で決着が着かない場合、ＰＫ戦で勝負を決めるレギュレーションとなっている。この日はイースト（東地区）の鹿島―ＦＣ東京で鹿島が１―０の勝利を収めた試合を除き、５試合中４試合がＰＫ戦での決着となった。イーストでは