「M-1グランプリ2022」王者・ウエストランドの井口浩之が12日、所属事務所「タイタン」のインスタグラムに登場。一足早くバレンタインチョコをもらったことが暴露された。 【写真】河本長女との身長差はもはや“いい感じ”くらいに抜かれるのは時間の問題か 掲載されたのは女の子2人との3ショット。井口はちょっとほほ笑んで1人を抱っこしている。「毎年恒例!?一足早く河本の娘ちゃんからのバレンタインデー!!」と女