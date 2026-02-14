高松市の屋島レクザムフィールドで14日、実業団の陸上選手らが子どもたちに走り方を教える「ふれあい陸上教室」が開かれました。 一流のアスリートと触れ合い技能を高めてもらおうと、NTT西日本の陸上部に所属する選手とコーチらが、小・中学生や陸上部の高校生ら約50人を指導しました。 はしご状の器具・ラダーを使い、走る時に姿勢を崩さずに一歩一歩意識してステップを踏む練習をしました。