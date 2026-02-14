〈70回も撮り直しを要求されたことも…それでもトム・クルーズが従った「ハリウッドの偉大なる映画監督」の正体〉から続く世界で最も稼ぐ映画監督スティーヴン・スピルバーグと、トップ俳優トム・クルーズがタッグを組んだ2002年のSF映画『マイノリティ・リポート』。《変わりすぎ！》超イケメン→デブ・ハゲ・パワハラ“三重苦オヤジ”に変身したトム・クルーズ【特殊メイクってすごい】父と息子の絆や迫りくる危機を描く複雑