一昨年12月に胃がんを宣告され、昨年8月に肝臓への転移が見つかり、がんが再発したことを明かしていた元お笑いコンビ「トラッシュスター」の伊藤政臣（35）が14日、自身のインスタグラムを更新。闘病の現状をつづった。「胃がんからの肝臓転移」とつづり、「2024年12月19日胃がん手術2025年7月 肝転移 ステージ4末期がん発覚2025年8月 抗がん剤治療スタート現在引き続き、抗がん剤治療中」と説明した。「途中で抗がん