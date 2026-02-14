警視庁は、きょう初めて都内の小学校で匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウの危険性を伝えるための教室を開きました。去年1年間の特殊詐欺による被害額が過去最悪となるなか、若年層にも被害が広がり、“警察官を騙る詐欺”が増加していることなどが強調されました。教室に参加した小学生「今までトクリュウっていうのを知らなかったんですけど、警察に変装しているとか聞いてちょっと怖くなったので」小学生のうちから特殊詐欺