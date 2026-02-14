〈早稲田や慶応の“高学歴エリート大学生”が、女性を風俗店へ送り込む「違法スカウトグループ」に加入…いったいなぜ？ 現役メンバーが告白した、組織の知られざる実態〉から続く警察が“最凶”と恐れるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」。2000人ものスカウトたちが路上やSNSで女性を狙い、次々と風俗店へ送り込む。独自の「闇アプリ」で支配された組織は、年間数十億を稼ぎ出し、裏切り者には凄惨なリンチを加えるという。暴