横綱昇進披露宴で鏡開きをする大の里（中央）。左は二所ノ関親方、右は豊昇龍＝14日、東京都内のホテル（代表撮影）昨年5月の大相撲夏場所後に第75代横綱となった大の里の昇進披露宴が14日、東京都内で開かれ、木原稔官房長官や日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）ら約2千人が出席した。大の里はあいさつで「稽古に精進し、横綱として力士の模範になるよう努めていく」と決意を示した。昇進2場所目の昨年秋場所で横綱初