2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が14日、YouTube公式チャンネルで新曲「ヒミツのチョコレート」のミュージックビデオ（MV）を公開した。今回の楽曲は、バレンタインチョコを心待ちにする気持ちの高鳴りを表現した、この季節にぴったりのポップで軽快なナンバー。共感性の高い甘酸っぱい歌詞と、聴く人の心を解きほぐすような温かさを感じるサウンドが特徴で、すとぷりからの一途で真っ直ぐな思いが込められた甘い青春ソン