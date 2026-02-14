男女賃金格差の上位5県、下位5県フルタイム労働者の2024年の月額賃金について、男性を100とした場合に女性は75.8で、5年前から縮まった差が1.5ポイントにとどまったことが14日、共同通信の分析で分かった。女性の賃金が男性に追い付く動きが近年弱まっている。管理職に占める女性の割合が伸び悩んでいることが背景にある。都道府県ごとに調べると、東海や北関東で男女の賃金格差が顕著だった。1986年の男女雇用機会均等法施行