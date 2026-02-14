公明党大阪府本部の石川代表は「大阪都構想」をめぐる３回目の住民投票について「行う理由はない」と牽制しました。今月８日に投開票された大阪府知事・大阪市長の出なおしダブル選挙では、日本維新の会の吉村知事と横山市長が３回目の「大阪都構想」への挑戦を掲げ再選を果たしました。これを受け、公明党大阪府本部の石川博崇代表は１４日の会見で、都構想をめぐる３回目の住民投票について「行う理由はない」と牽制しまし