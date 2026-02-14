シャイドロフを抱きしめ、賛辞を送ったマリニン(C)Getty Images敗れてなお勝者を称える姿に感動が広まった。現地時間2月13日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア男子フリーが行われ、ショートプログラムで首位に立っていたイリア・マリニン（米国）が冒頭から転倒するなどミスを連発し、156.33点と失速。合計254.49点で8位という結果に終わった。 【関連記事】“落胆”した王者へ「再び立ち上がる日を待ち切れない」15歳