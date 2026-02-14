15日（日）は、日本の東の二つの高気圧が一つになりながら東寄りに移動します。一方、日本海北部の前線を伴った低気圧がオホーツク海に進み、前線が北日本付近を通過する見込みです。この影響で、北日本では午後を中心に所々で雪や雨が降るでしょう。東日本の太平洋側は概ね晴れますが、日本海側では夜遅くに雨の降る所がある見込みです。また、四国の南付近を前線を伴った低気圧が東進する影響で、西日本は雲が広がりやすく、太平