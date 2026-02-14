いつまでもみずみずしい輝きを放ち続ける女性芸能人たち。その美の裏側には、プロならではの“食”への徹底したこだわりがありました。美容感度の高い彼女たちが、「これだけは欠かさない」「気づけば毎日食べている」と語る偏愛美容食を大公開。【写真】大地真央が紹介した“食べる美容液”『ケールサラダ』美肌に、ダイエットに、身体のメンテに……。ヘルシー効果抜群の食材と食べ方をご紹介します。美女たちの偏愛ドハマり