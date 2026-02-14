火災が起きた住宅から足の不自由な高齢男性を救助したとして、千葉県木更津市消防本部は、同市大久保の会社員額賀美代子さん（６３）と夫で高校非常勤講師の敏行さん（６８）に感謝状を贈った。２人は「今思うと、自分たちも危なかったかもしれないが、助け出すことしか考えていなかった」と話した。火災は昨年１２月２０日午前８時頃に発生。美代子さんがドーンという大きな音を聞いて外へ出ると、斜め向かいの住宅２階の窓か