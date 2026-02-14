人生100年時代、将来のマネープランを立てるに当たって、収入の柱である年金の受給額を知っておくことは非常に大切です。自分の年金受給額を自分で計算するのは簡単ではありませんが、「ねんきん定期便」を活用すれば簡単におおまかな金額を知ることができます。 そこで本記事では、「ねんきん定期便」の見方のポイントについて解説します。 「ねんきん定期便」の概要 年金の受給額を知ることは、老後のマネ&#