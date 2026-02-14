【モデルプレス＝2026/02/14】歌手の相川七瀬が2月14日、自身のInstagramを更新。手作りのスイーツを披露し、反響を呼んでいる。【写真】50歳美人歌手「売り物レベル」焼き色完璧な手作りケーキ◆相川七瀬、チョコバナナパウンドケーキ披露相川は「HappyValentine チョコバナナのパウンドケーキ」とつづり、パウンドケーキを焼いている動画を投稿。輪切りのバナナが飾られ、美しい焼き色に仕上がっている。◆相川七瀬の投稿に反響