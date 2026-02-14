ソフトバンク・松本晴投手が１４日、宮崎キャンプの紅白戦で白組の先発として登板し、２回を１安打無失点、打者７人から４三振を奪った。ＭＡＸは１４７キロだった。降板後はブルペンで約４０球を投げ、変化球の制球力を修正した。昨季は先発１５試合を含む２９試合に登板して、６勝６敗、防御率２・７６。今季は有原が抜けた先発ローテを１年間守り抜くことを期待されている。「まだここから良くなっていく段階。しっかり意図