広島・岡本駿投手（２３）が１５日の巨人戦（那覇）で対外試合の“開幕投手”を務める。今季初戦で先発予定の右腕は１４日、ブルペンで２６球。変化球を交えた最終調整を終え「自分の力を出せるくらい出力は高めている。あとは試合で信頼を勝ち取るだけ」と意気込んだ。今季から先発転向。開幕ローテ入りを目指す男に大きなチャンスが巡ってきた。「初戦からチャンスをもらった」と意気に感じている。１０日の紅白戦（天福）で