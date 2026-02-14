◆練習試合楽天７―４阪神（１４日・宜野座）巨人にＦＡ移籍した則本昂大投手の人的補償で楽天に加入した田中千晴投手が、実戦初登板で１回を無安打無失点。開幕１軍へ向け順調な仕上がりをアピールした。３点リードの９回に７番手で登板した右腕は、熊谷を二ゴロ、長坂を三ゴロ、コンスエグラを右飛に打ちとり、わずか８球で試合を締めた。公式戦なら「セーブ」がつく完璧な投球。決め球のフォークを１球も使わないまま、