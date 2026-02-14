中日の最速１６０キロ右腕・勝野昌慶投手（２８）の弟で、昨夏の岐阜大会で１６強入りした東濃実（岐阜）の修令（たけのり）投手（３年）が、岐阜聖徳学園大に進学したことが１４日、明らかになった。この日、岐阜市内の同校グラウンドでピッチングなどを行い、「直球でどんどん押していけるところと、変化球がコントロールできるところが武器だと思っています」と語った。同校は東海地区大学野球連盟の岐阜学生野球リーグに所