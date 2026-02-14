大相撲の横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が１４日、都内のホテルで開催された昇進披露宴に出席。日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）、横綱豊昇龍（立浪）ら約２０００人が集まった。工藤静香が「慟哭」「嵐の素顔」を生歌唱するなど華やかに執り行われた。大の里は「大関昇進から１年後に横綱昇進（披露宴）。本当に嬉しいですね」と感慨を口にした。「一場所一場所勉強しているつもり。今回で力をもらって、来場所向け