お笑い芸人の井手らっきょ（66）が13日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。野球界のレジェンドを激怒させたエピソードを披露した。それは、テレビ朝日系で放送されていた「ビートたけしのスポーツ大賞」での出来事。らっきょらのたけし軍団と、長嶋茂雄さんや王貞治氏らプロ野球名球会チームが、野球で対戦した。試合が終わり鏡割りをすることになり、全員で酒樽を囲んでいる時だった。