「練習試合、ＤｅＮＡ２−９ロッテ」（１４日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）阪神から現役ドラフトでロッテ入りした井上広大外野手（２４）が今季初実戦で２安打１打点とアピールした。「ヒットが出るのはいいことだと思いますし、いい形で打てているので、継続していきながら、１打席１打席でも自分の中でも課題というか感じるものがあるので、それを極力少なくできるように練習してやっていけたら」と話した。二回